Francesco Monte ha deciso di dedicarsi al mondo della musica, ed ora è stato ammesso a Sanremo Giovani 2021.

Francesco Monte è stato ufficialmente ammesso a Sanremo Giovani 2021. La selezione di Sanremo Giovani è uno degli appuntamenti televisivi più attesi. Sono stati scelti 61 cantanti, ammessi alla sfida che serve per scegliere i partecipanti alla sezione dedicata alle nuove proposte del Festival di Sanremo.

Tra i partecipanti c’era qualche volto noto dei talent show, ma il personaggio che ha colpito di più è stato Francesco Monte, che è molto innamorato.

Francesco Monte a Sanremo Giovani

Francesco Monte si è lanciato in moltissime esperienze. Prima di tutto è stato un tronista a Uomini e Donne, poi un concorrente del Grande Fratello Vip e infine di Tale e Quale Show. Ora ha deciso di inseguire il suo sogno nel mondo della musica ed è stato ammesso a Sanremo Giovani 2021.

Il ragazzo ha partecipato con un brano chiamato “Andiamo avanti”. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Carlo Conti, in cui ha dimostrato di avere un certo talento nel canto, il modello ha deciso di concedersi una nuova occasione, diversa dalle precedenti. La sua presenza tra le aspiranti Nuove Proposte di Sanremo 2021 ha stupito tutti, ma è stata accolta con grande entusiasmo.

Sui social network, però, c’è stata anche tantissima ironia.

Visti i trascorsi televisivi di Francesco Monte, moltissimi utenti hanno commentato questa notizia con grande stupore e con tantissime battute divertenti. Per via dei suoi precedenti ruoli, è sembrato strano a tutti ritrovarlo come concorrente del festival più importante della musica italiana. In molti hanno addirittura chiesto se si tratta di un errore. Nella lista dei 61 ammessi alla selezione, ci sono altri volti noti ai telespettatori, per via della loro partecipazione ai talent show.

Per esempio, è presente Giulia Molino, finalista dell’ultima edizione di Amici, che si è presentata con il brano “Napoles”. Presente anche Martina Attili con il brano “Più forte del mare” e i Sierra con il brano “Mezze lune”, direttamente da X-Factor.