Alessia Fabiani su Oppini: “Non sapevo mi avesse lasciata lui”.

Francesco Oppini è uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime puntate del reality di Canale 5 sta tenendo banco un suo presunto coinvolgimento con la modella brasiliana Dayane Mello. Se da un lato, Francesco sembra essere fermo e convinto del suo amore per Cristina, dall’altro Dayane non nascondo il suo forte interesse per lui.

Come succede spesso per chi partecipa al Grande Fratello Vip, molte relazioni e storie del passato, tornano al centro del gossip. È il caso anche della storia d’amore avuta da Francesco con Alessia Fabiani. I due sono stati insieme circa 20 anni fa, quando lei faceva la letterina a Passa Parola. “Ormai sono passati una ventina d’anni. Sono felice che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me”.

La verità di Alessia Fabiani

La showgirl ha poi continuato: “Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica alle rose”. Alessia ha poi parlato anche del rapporto che aveva con la mamma di Francesco, Alba Parietti. “Inoltre non è vero che io avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel rapporto.

Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo”.