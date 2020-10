Mediaset pensa a salvarsi da un nuovo lockdown, con la decisione di allungare il GF Vip per ben due mesi.

Il Grande Fratello Vip si allunga di ben 2 mesi, come anticipato da TvBlog. Il sito è riuscito a fornire anche la data esatta prevista per la puntata finale, che andrà in onda lunedì 8 febbraio 2021 in diretta da Cinecittà a Roma, in prima serata su Canale 5.

Secondo quanto anticipato da Blogo, Mediaset sembra essere molto felice di allungare la trasmissione, visti gli ottimi risultati di questo primo ciclo che prevede due puntate a settimana.

GF Vip si allunga di 2 mesi

Il prolungamento della trasmissione dovrebbe essere garantito grazie ad alcuni nuovi ingressi per aumentare il cast attuale. Ci sarò un nuovo piano operativo per il reality show, a cui si dovranno abituare il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Questo mix vincente ha convinto Mediaset ad andare avanti due altri due mesi. Si parla anche di Alba Parietti come super ospite. Gli ascolti stanno andando molto bene, per questo sarebbe opportuno prolungare la durata della trasmissione.

Allungare di due mesi il Grande Fratello Vip vuol dire stipulare un’assicurazione per Mediaset contro un eventuale nuovo lockdown. La media nazionale dei contagi da Coronavirus ha superato i cinquemila al giorno e di conseguenza non si possono escludere ulteriori nuove restrizioni per contenere la pandemia.

Il GF Vip è il programma più sicuro, che è riuscito a resistere a tutti i decreti, anche durante la prima ondata di Coronavirus. Il Grande Fratello è stato uno dei pochi programmi a non essere sospeso durante il primo lockdown, per questo allungarlo di due mesi potrebbe assicurare la presenza della trasmissione nonostante un possibile blocco nazionale.