La showgirl e conduttrice Maria Teresa Ruta, ora concorrente al Grande Fratello VIP, ha fatto parlare di sé in quanto ha dichiarato ad alcuni concorrenti della casa che quando era giovane aveva subito un tentativo di stupro. In precedenza la concorrente del Grande Fratello VIP ha avuto modo di confrontarsi con l’influencer Tommaso Zorzi parlando di alcuni aspetti significativi della sua vita tra cui la tematica del divorzio e la sua esperienza di madre.

Non ultimo la sensazione di vuoto che si porta dietro da decenni proprio a causa del tentativo di stupro subito in gioventù. “Non voglio sapere cosa è successo nel mio passato. Io mi dimentico tutto quello che di brutto può essere successo, non voglio sapere”, ha dichiarato a questo proposito Maria Teresa Ruta.

Gf Vip, le parole di Maria Teresa Ruta

Un momento di debolezza. Questo è quanto è successo a Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip e ora in nomination con Myriam Catania e Stefania Orlando.

Maria Teresa Ruta si è confidata con l’influencer Tommaso Zorzi e con Stefania Orlando in camera da letto parlando del tentativo di stupro che ha vissuto quando all’età di 20 anni. Una trauma quello che ha vissuto la conduttrice che ha impiegato anni prima di rimarginarsi completamente.

Ha poi raccontato delle significative le parole che Maurizio Costanzo le aveva detto: “Maria Teresa tu non darai mai il cento per cento se non vai in analisi, se non ti risolvi questo.

Ha poi proseguito parlando del lungo periodo che ha passato cercando di dimenticare il trauma vissuto. “Dopo che hanno tentato di stuprarmi, io avevo vent’anni, io ho fatto l’amore la prima volta a ventiquattro con il papà di Guenda. Quattro anni ci ho messo per cercare di superare la cosa. Io non lo avevo detto a nessuno”. Una sensazione di vuoto come ha raccontato ai concorrenti: “Non si può avere tutto nella vita però ho questo vuoto che mi porto dentro”.