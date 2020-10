GF Vip, scontro tra Patrizia De Blanck e la marchesa D’Aragona

La marchesa Daniela Del Secco D'Aragona è entrata nella casa più spiata d'Italia per un confronto con Patrizia De Blanck. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell’ottava puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa più spiata d’Italia la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona per un confronto con Patrizia De Blanck. Ecco cosa è successo.

De Blanck contro la marchesa

Tra le principali protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha avuto nel corso dell’ottava puntata del programma un confronto con la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Tra le due donne non corre buon sangue, con la Del Secco che accusa la De Blanck di non essere davvero nobile. Proprio per questo motivo il conduttore ha deciso di offrire alle due donne la possibilità di confrontarsi.

Accompagnata da Enock e Andrea, la De Blanck, dopo aver visto il video di quanto la marchesa ha dichiarato nei programmi, ha affermato: “Ma chi se la fila quella pizza e fichi?”. Dal suo canto la marchesa D’Aragona ha dichiarato: “Ti consiglierei di rimanere il più a lungo possibile perché sta succedendo l’inferno fuori.

Tu sei una mia grande fan, voglio darti un consiglio. Da un mese si parla della tua fasulla nobiltà, sono andati i tuoi amici e i tuoi ex fidanzati”. A quel punto la contessa ha esclamato: “Non ti consento di toccare la mia famiglia, c’è da secoli e non te lo permetto”.