È calato il gelo tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi a seguito della furiosa lite di qualche giorno fa.

L’avventura di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip continua a fare discutere. Gli animi nella casa, a seguito della lite tra l’influencer e Matilde Brandi avvenuta giovedì 8 ottobre presumibilmente a causa di un battibecco sulla vita privata di Adua Del Vespo, non si sono ancora rasserenati.

La showgirl ha ammesso di non avere nulla contro il giovane, ma la realtà sembra diversa.

Zorzi: “Non mi guarda più negli occhi”

Tommaso Zorzi nei giorni seguenti alla lite è tornato a parlare diverse volte con i conquilini del rapporto con Matilde Brandi, il quale nell’ultima puntata lo ha anche nominato in modo palese. Le cause dell’astio della donna nei confronti del ragazzo non sono ancora tuttavia ben chiare.

“Le cose non mi tornano. Se non fosse scappata quella parola, è partito tutto da lì. A me non sembra una ragazza fragile. Capisco difendere ma fai il gioco”, ha commentato Stefania Orlando. Non è evidente, però a quali parole si riferisse. Esse potrebbero riguardare le cause scatenanti della lite originale o qualcosa accaduto successivamente.

Neanche Tommaso Zorzi si dà pace ed ha ammesso di essere abbastanza perplesso per questa situazione. “E non mi guarda più negli occhi”, ha sbottato ripercorrendo gli atteggiamenti freddi e sfuggenti avuti da Matilde Brandi nei suoi confronti nei giorni precedenti.

La questione, dunque, è ancora tutta da chiarire.