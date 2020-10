Maria Teresa Ruta in lacrime al Grande Fratello Vip. La donna si è sfogata sul suo divorzio ed è stata consolata da Tommaso Zorzi.

Maria Teresa Ruta, che si è scagliata contro Myriam Catania, è scoppiata in lacrime nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, mentre stava chiacchierando con Tommaso Zorzi. La conduttrice ha fatto diverse domande all’influencer, soprattutto riguardanti il divorzio dei suoi genitori.

Zorzi ha capito subito che la donna si stava sentendo in colpa di aver divorziato e l’ha consolata.

Maria Teresa Ruta in lacrime

Maria Teresa Ruta, in lacrime, ha improvvisamente chiesto a Tommaso Zorzi se la sua vita sarebbe stata diversa se i suoi genitori non avessero divorziato. Il ragazzo ha risposto immediatamente di no, che sarebbe stato uguale, ma ha capito che c’era qualcosa che tormentava la conduttrice.

Zorzi le ha chiesto se si sentiva in colpa di aver divorziato e lei ha risposto di si, perché pensa che alcune fragilità dei suoi figli possano derivare da questo evento. Tommaso ha cercato di rassicurarla, spiegandole che la sua sofferenza non deriva dal divorzio dei suoi genitori ma dal modo in cui lo hanno gestito.

La Ruta ha riflettuto molto, spiegando che ora si sente molto felice ed innamorata, ma ha il pensiero che alcune sue scelte, fatte in modo diverso, avrebbero potuto aiutare i suoi figli.

La donna è rimasta molto amica con l’ex marito, hanno un rapporto così stretto da potersi considerare quasi fratelli. Tommaso ha spiegato che invece i suoi genitori non hanno nessun tipo di rapporto, anche perché suo padre è scomparso con la nuova compagna. Zorzi ha spiegato che vede suo padre due volte l’anno e basta. L’influencer è riuscito a consolare Maria Teresa Ruta, spiegandole che un buon genitore si prende cura di se stesso e della sua felicità per far stare bene i suoi figli.