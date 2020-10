Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 12 al 18 ottobre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 12 al 18 ottobre 2020

Ottima settimana per Vergine e Capricorno, quotati con il massimo dei punteggio.

Buona settimana anche per i nati sotto gli altri segni, tutti con almeno tre punti su cinque.

Ariete

I nati sotto questo segno potrebbero vivere alti e bassi: attenzione dunque soprattutto alle relazioni che hanno avuto problemi in passato. Per quanto riguarda il lavoro non si devono fare mosse spericolate o osare troppo con il denaro.

Toro

Venere è favorevole, pertanto si potrebbero mettere alla prova le persone che si amano o si vorrebbero amare.

Non si prevedono complicazioni esagerate ma occhio a non diventare troppo critici ed esigenti.

Gemelli

Sembrano giornate critiche per i sentimenti, in particolare quelle di metà settimana. Tutte le storie che nascono in questo periodo possono essere vissute con qualche intralcio. Per chi è separato è difficile trovare la forza per ripartire.

Cancro

Venere è tornata favorevole ed è possibile agire in due modi: o aprendo gli occhi se c’è una relazione che non funziona o lasciarsi andare ad una tenera promessa nel fine settimana.

Non bisogna comunque esagerare nel mostrarsi sempre critici.

Leone

Tutte le storie che sono nate a margine di un rapporto già esistente non funzioneranno più. Il passaggio della Luna nel segno nella giornata di domenica regalerà una bella emozione alle coppie e soprattutto la capacità di farsi largo tra molte difficoltà.

Vergine

Venere continua il transito nel segno e questo è certamente di buon auspicio. Chi vive un rapporto che dura da tempo potrebbe sentire che è arrivato il momento giusto per parlare di progetti futuri e anche di accordi matrimoniali.

Bilancia

Dalla fine di ottobre Venere sarà nel segno: il consiglio a tutte le persone deluse è dunque quello di essere più disponibili nella ricerca di un nuovo amore. Per molte coppie il 2020 si rivelerà poi l’anno della grande decisione e del cambiamento.

Scorpione

Questa settimana è opportuno valutare bene cosa si voglia dalla vita sentimentale. Qualche dubbio potrà arrivare nella giornata di domenica: la precarietà nasce dal fatto che si vorrebbero avere maggiori garanzie.

Sagittario

C’è ancora un po’ di sfiducia o di prudenza nelle nuove relazioni. In quelle più ossidate dal tempo la parte centrale della settimana può diventare difficile da gestire, dunque quando si parla bisogna evitare di sollevare un polverone per nulla.

Capricorno

Con Venere favorevole è difficile che qualcuno non entri nelle proprie simpatie. Il consiglio è quello di non mostrare troppa reticenza e iniziare a credere nella possibilità di trovare un nuovo partner. Sul lavoro si è mosso qualcosa ripetto agli ultimi mesi.

Acquario

Nonostante le buone promesse si è sempre incerti in amore: gli incontri di questo periodo non convincono e domenica potrebbe diventare una giornata polemica anche per motivi banali. Quanto alla professione i nati sotto questo segno stanno per ricevere una buona proposta.

Pesci

Per chi si è separato da poco e sta vivendo una relazione difficile questo è un periodo di incertezza. Anche sul lavoro la seconda parte della settimana sarà fatta da giornate faticose: si potrebbe risentire di nervosismo accentuato e mal di testa.