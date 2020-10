Can Yaman a Verissimo: look casual e muscoli scolpiti.

Grande attesa per l’intervista a Can Yaman. Nel corso della puntata del 10 ottobre 2020 di Verissimo, infatti, protagonista del salotto di Silvia Toffanin sarà proprio l’attore più amato e chiacchierato del momento. Dopo il successo di Day Dreamer, in onda nel weekend di Canale 5 e per tutta la scorsa estate, è diventato un vero e proprio sex simbol.

Migliaia sono le fan impazzite per lui, che non aspettano altro che vederlo in studio a Canale 5. Sono molti quelli che sperano che per Can possano aprirsi le porte della televisione italiana e, dunque, nuovi progetti, oltre quelli di attore.

L’intervista a Can Yaman

Can si è presentato in studio con capelli corti, barbara incolta, camicia bianca aperta sui pettorali sui quali troneggia una collana, sorriso smagliante, bracciali e anelli. Insomma, le fan sono già avvisate. Nel corso dell’intervista, l’attore ha anche parlato del suo incontro con il famoso regista Ferzan Ozpetek. “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo.

Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”, ha raccontato a Silvia Toffanin l’attore turco. Non solo Verissimo. Can Yaman, infatti, nel corso della sua visita in Italia, è stato ospite anche di una registrazione di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi, che andrà in onda il prossimo gennaio 2021.