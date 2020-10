Alba Parietti in lacrime per un terribile e inaspettato lutto: la showgirl ha espresso tutto il suo cordoglio attraverso i social.

Alba Parietti ha espresso con un lungo post via social il suo cordoglio per una tragica e inaspettata perdita: il suo ex compagno, Giuseppe Lanza di Scalea, è morto. I due erano rimasti molto amici e solo qualche mese fa la showgirl aveva fatto a Scalea i suoi auguri di compleanno.

Alba Parietti: il lutto

Con un post poi rimosso dai social Alba Parietti ha espresso tutta la sua tristezza per la tragica e prematura scomparsa di Giuseppe Lanza di Scalea, suo ex compagno. I due erano rimasti molto uniti anche dopo la separazione, e già in passato la showgirl aveva più volte usato i social per esprimere a Giuseppe Lanza la sua amicizia e il suo affetto. “Abbiamo condiviso vita e morte.

Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi”, ha scritto la showgirl, e ha aggiunto: “Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te . Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima.

Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo”.

I due erano stati insieme nei primi anni 2000 e nel 2004 erano stati protagonisti insieme di un grave incidente d’auto. Giuseppe Lanza di Scalea era discendente di Ignazio e Franca Florio.