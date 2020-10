Belen “ruba” l’abito a Elodie: a chi sta meglio?

Belen Rodriguez ha indossato lo stesso abito firmato Versace che aveva Elodie al Festival di Sanremo 2020.

A Tu sì que vales Belen Rodriguez ha indossato un abito subito riconosciuto da molti telespettatori: si tratta del minidress Versace indossato da Elodie durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Belen: l’abito di Elodie

Un minidress strutturato, con spalline e un’ampia e particolare scollatura sul décolleté: impossibile non notare l’abito indossato da Belen Rodriguez a Tu sì que vales, che poi altro non è che l’abito sfoggiato da Elodie durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Le due lo portano in maniera completamente diversa, ma è fuor di dubbio che la creazione Versace abbia già conquistato un’ampia fetta di pubblico (a indossarlo negli ultimi mesi, tra le altre, è stata anche Jennifer Lopez). Ma quale sarà il prezzo del prezioso vestito? A quanto pare il suo costo sarebbe di ben 2350 euro.

Si tratta senza dubbio di un pezzo iconico della famosissima maison d’alta moda, e in tanti sono curiosi di vederlo addosso ad altre famose celebrità. Elodie è una grande estimatrice di Versace e infatti al Festival di Venezia ha scelto sempre un abito della lussuosa casa di moda (un abito lungo color argento che le ha fatto fare il pieno di like sui social). A quanto pare, Belen Rodriguez è dello stesso avviso e in tanti non hanno potuto fare a meno di farle i complimenti per la sua straordinaria bellezza con l’abito addosso.