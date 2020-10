Benedetta Rossi si è sfogata sui social con un post sul marito Marco: le parole della food blogger più amata dagli italiani

Benedetta Rossi è ormai una vera star dei social, oltre che la beniamina degli amanti della cucina casereccia e genuina. Entrata nelle case di moltissimi telespettatori con il fortunato format “Fatto in casa per voi”, la food blogger è presto diventata una della più amate e seguite sia online sia in tv.

Con la sua semplicità, la donna si è fatta apprezzare fin da subito, dimostrando una dote spesso poco considerata dalle “canoniche” influencer, che puntano principalmente all’aspetto esteriore e a contenuti non propriamente elevati.

Benedetta Rossi perde la pazienza

I moltissimi fan di Benedetta Rossi sanno perfettamente che la chef è sposata con Marco Gentili, con il quale condivide la sua attività. L’uomo la segue come manager nella gestione del programma, anche se in casa la loro vita coniugale non è sempre tutta rose e fiori…

Proprio nelle scorse ore la donna ha infatti condiviso con i fan delle Instagram Stories che hanno raccontato di un litigio con la sua dolce metà.

“Ieri mi sono incavolata come una iena, indovinate con chi?”, ha domandato di fatto la cuoca ai suoi follower. “Mi dice, ‘dai giriamo un video, una roba veloce, non hai una ricetta pronta?’ Io ho le ricette pronte, però per provare una ricetta ho bisogno di tempo, non è che ho 40 ricette supercollaudate”.

Il riferimento era ovviamente al marito Marco, che evidentemente vive con molto entusiasmo la professione sua e quella dell’adorata consorte. Siamo certi, ad ogni modo, che i due avranno già fatto pace, pronti a tornare al lavoro con nuovi sfiziosi video.