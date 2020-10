Cristina Tomasini è l'adorata fidanzata di Francesco Oppini: ecco chi è la giovane che ha rapito il cuore dell'attuale concorrente del Gf Vip 5

Cristina Tomasini è stata spesso nominata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ma ovviamente non all’interno del Confessionale. La giovane è infatti diventata nota agli amanti del gossip in quanto affiancata a Francesco Oppini, del quale è l’adorata fidanzata. Di lei si hanno poche informazioni reperibili in rete, sappiamo tuttavia che la giovane è davvero molto amata dall’attuale concorrente del Gf Vip 5.

Cristina Tomasini: chi è

Bergamasca dai grandi occhi verdi e folti capelli scuri, la giovane ha sicuramente conquistato il cuore del 38enne anche grazie al suo meraviglioso sorriso.

Lontana dai riflettori e dall’ambiente dello spettacolo, della bella Cristina si hanno poche notizie, se non che sia un’amante dei gatti e che per il momento lei e Francesco non vivono ancora insieme.

La storia con il gieffino è iniziata nel 2018 e da allora si è letteralmente accesa un’intesa fortissima tra loro, tanto da far dichiarare Oppini innamoratissimo di lei. Anche la giovane, dal canto suo, non esita a mostrare sui social il proprio amore per il milanese scrivendogli dolcissime dediche, come quella comparsa su Facebook prima della sua entrata dalla porta rossa di Cinecittà.