Elisabetta Gregoraci ha rivelato di essere innamorata e nelle ultime ore si è sparsa la voce che il fortunato sarebbe Piero Barone.

Dopo aver tenuto i telespettatori col fiato sospeso per il suo presunto interesse verso Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha rivelato al GF Vip di essere innamorata di qualcuno fuori dalla casa. Secondo indiscrezioni il fortunato sarebbe Piero Barone, tenore classe 1993 de Il Volo.

Gregoraci, il fidanzato è Piero Barone?

Dopo le indiscrezioni riguardanti una presunta liaison con Mr Rain (rapper autore della frase ‘sei l’epicentro del mio terremoto’ scritta nel messaggio portato dall’aereo sulla casa del GF Vip) nelle ultime ore ha preso piede l’indiscrezione secondo cui la Gregoraci sarebbe legata al tenore de Il Volo Piero Barone. Per il momento la voce non ha trovato conferme, e la showgirl si è guardata bene dallo svelare chi sarebbe il fidanzato segreto in sua attesa fuori dalla casa. In tanti speravano che al GF Vip sbocciasse l’amore tra lei e Pierpaolo Pretelli, con cui il feeling sembrava tangibile fino a qualche giorno fa. La showgirl ha svelato di essere impegnata sentimentalmente proprio per mettere un freno alle speranze dell’ex velino, i cui atteggiamenti nei suoi confronti erano inequivocabili.

Mr Rain non ha mai confermato né smentito le notizie riguardanti la sua presunta liaison con l’ex moglie di Briatore, e adesso si attende il commento di Piero Barone a tal proposito. Il tenore è stato fidanzato con Valentina Allegri, coetanea e figlia di Massimiliano Allegri. Possibile che dopo la rottura abbia iniziato una liaison con Elisabetta Gregoraci?