Federico Fashion Style si è reso protagonista di un imbarazzante scivolone grammaticale, rimediando poi con un altro strafalcione

Molto seguito e amato sia in tv che online, nelle scorse ore Federico Fashion Style si è però reso protagonista su Instagram di un notevole strafalcione grammaticale. Quando poi alcuni fan glielo hanno fatto notare, il popolare hair stylist ha cercato di correggerlo, candendo tuttavia in un nuovo scivolone.

A mandare in crisi l’imprenditore romano è stata per la precisione la coniugazione del verbo essere nel modo dell’imperativo. Federico ha di fatto scritto: “Essi sempre sicuro di te stesso”, correggendo poco dopo la frase con “Si sempre sicuro di te stesso”. Inutile dire che i social si sono scatenati, rimarcando a non finire questa sua piccola/grande figuraccia!

Nel mentre, solo pochi giorni fa, Federico Lauri è stato multato a causa della scarsa trasparenza del suo listino prezzi. Il protagonista de “Il salone delle meraviglie” è infatti stato chiamato a sborsare circa mille euro dopo un preciso esposto del Codacons alla Polizia locale di Roma Capitale, dove si domandavano accertamenti sui prezzi praticati nei suoi saloni di bellezza. Il sopralluogo nel negozio situato nella Rinascente di via del Tritone ha dunque accertato il fatto, portando alla prescrizione della penale per il noto parrucchiere dei Vip.