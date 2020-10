Gabriel Garko ha replicato contro chi l'ha accusato di aver usato il suo coming out unicamente per ottenere visibilità.

Dopo il coming out al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo, Gabriel Garko ha replicato contro coloro che l’hanno accusato di aver “venduto” la notizia al fine di ottenere visibilità.

Gabriel Garko dopo il coming out

Il fatto che Gabriel Garko abbia fatto coming out con qualche ospitata nei salotti tv non è andato giù ad alcuni followers dell’attore, che ovviamente non hanno mancato di farglielo notare con battute e sarcasmi.

Garko è stato ospite dell’amica Barbara D’Urso, e ha replicato dicendo:

“Per me non è stata una cosa studiata a tavolino, né per farmi pubblicità perché non me ne frega niente tanto che da stasera non mi vedrete più in televisione. La prima sera io sono andato in televisione perché ho visto una persona in difficoltà, Adua, che continuava a raccontare cose che non mi stavano più bene. Non volevo più che si parlasse della nostra storia.

Mi sono trovato costretto ad andare al GF. Le ho chiesto di non portare avanti quella manfrina”, ha dichiarato l’attore. Attualmente Garko sarebbe fidanzato con Gaetano Salvi, un uomo che non avrebbe nulla a che fare col mondo dei riflettori e che, a quanto detto dall’attore, amerebbe la sua privacy. Al salotto tv della D’Urso Gabriel Garko ha anche confessato che la sua storia d’amore col collega Gabriele Rossi sarebbe finita da tempo, ma che tra i due i rapporti sarebbero comunque amichevoli.

L’attore confesserà ulteriori dettagli riguardanti la sua vita privata?