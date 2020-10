GF Vip, Matilde Brandi rifiuta di fare pace con Maria Teresa Ruta

Alfonso Signorini ha voluto mettere nuovamente a confronto Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Ecco cosa è successo.

Nel corso della nona puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto mettere nuovamente a confronto Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Si è ritornati sulle vecchie acredini, con Maria Teresa che al termine vuole tendere la mano, ma la Brandi rifiuta.

Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta

Tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta non scorre buon sangue e proprio per questo motivo Signorini ha deciso di metterle nuovamente a confronto. In particolare la Ruta ha ribadito di essere diversa dalla ballerina: “Siamo diverse nell’essere mamma e affrontiamo il dolore diversamente”.

Maria Teresa Ruta ha comunque cercato di stemperare gli animi, tendendo la mano.

Matilde Brandi ha però rifiutato affermando: “Ma la coerenza? Perché mi dai la mano ora?”.

Sempre nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 Maria Teresa Ruta ha affermato: “È stata estrapolata una frase per metterci l’una contro l’altra. Mi hai votato dalla prima volta, Matilde. Possono girarmi un po’? Non voglio essere un esempio per nessuno”. Antonella Elia in studio ha mostrato il suo appoggio per la Ruta affermando: “Nella vita bisogna essere solo se stessi, ma esempio de che?”.

Dal suo canto Matilde Brandi ha voluto sottolineare: “Mi è uscita la giugulare quando ha toccato le mie amiche, che sono sacre. Ti ho nominato perché non sei stata vera”.