Lele Mora: “Morra? Stava con un uomo molto potente”

Lele Mora sostiene che Massimiliano Morra abbia avuto una storia d'amore con un uomo appartenente al mondo dello spettacolo.

Lele Mora ha rivelato al salotto tv di Barbara D’Urso che Massimiliano Morra in passato sarebbe stato insieme ad un uomo “molto potente” che gli avrebbe promesso il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Sarà vero?

Lele Mora: la confessione su Morra

Lele Mora ha rivelato che ancor prima di entrare a far parte della Ares, Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un uomo appartenente al mondo dello spettacolo, e che proprio lui gli avrebbe promesso di farlo entrare nella casa del Grande Fratello. Proprio nella casa del reality show Morra ha smentito di essere gay, mentre Lele Mora ha sostenuto che almeno in quell’occasione avrebbe avuto la liaison con questo misterioso personaggio: “Massimiliano non è gay.

Ma ci sono tanti ragazzi che per arrivare al successo cedono alle richieste di qualche produttore”, ha dichiarato l’ex manager dei vip. Massimiliano Morra smentirà quanto affermato da Lele Mora?

Nella casa del Grande Fratello Vip è stata Adua Del Vesco la prima a lasciar intendere che Morra fosse gay. I due – che si credeva avessero avuto una storia sentimentale – hanno anche smentito il loro passato rapporto amoroso affermando che la vicenda sarebbe stata orchestrata a tavolino.

Oggi Massimiliano Morra è fidanzato con la modella Dalila Mucedero, ma nella casa del GF Vip sono tanti a credere in un suo interesse per Guenda Goria (figlia di Maria Teresa Ruta).