Michelle Hunziker a pranzo dalla madre: il curioso oggetto in tavola

Michelle Hunziker a casa della madre Ineke: il dettaglio esilarante scatena i fan dei social.

Michelle Hunziker si è recata a pranzo da sua mamma Ineke e sui social ha raccontato ai fan un curioso aneddoto riguardante un oggetto particolare messo in tavola dalla donna. L’episodio ha generato grande ilarità in rete.

Michelle Hunziker a pranzo dalla madre

Come sempre Michelle Hunziker non ha mancato di aggiornare i suoi fan neanche durante il pranzo in famiglia a casa di sua mamma Ineke, che per l’occasione ha apparecchiato elegantemente la tavola. La showgirl svizzera non ha però mancato di notare un curioso oggetto messo a tavola dalla donna e in rete ha generato grande ilarità. “Mamma ma come ti è venuto in mente di comprare i contenitori del sale e del pepe con forma fallica.

Ma com’è possibile?”, ha chiesto la showgirl immortalando il curioso oggetto.

Ineke, la mamma della showgirl, è estremamente legata ai suoi nipoti e spesso si è divertita a dispensare consigli d’amore insieme alla sua prima nipotina, Aurora, con cui ha uno splendido rapporto.

Anche Michelle Hunziker ha un ottimo rapporto con la madre, che oltre a lei ha altri due figli (Andrea e Harold). Spesso attraverso i social la showgirl ama raccontare dettagli sulla propria vita privata e sulla sua famiglia. Oggi Aurora – che sta seguendo le sue orme nel mondo della tv – ha un grande seguito di followers sui social e in tanti adorano seguire i suoi sketch comici insieme alla madre Michelle.

Le due hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e Aurora torna spesso a casa della madre e del marito, Tomaso Trussardi, per stare con le due sorelle più piccole (Sole e Celeste).