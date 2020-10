Quando inizia Detto Fatto: la data e i dettagli

Bianca Guaccero ha svelato quando riprenderà il via il suo amatissimo salotto tv a Detto Fatto.

Sono tanti i fan di Detto Fatto impazienti di sapere quando riprenderà il via il programma condotto da Bianca Guaccero, che a causa di problemi organizzativi legati all’emergenza Coronavirus è slittato rispetto alla data originariamente prevista.

Detto Fatto: la data d’inizio

A svelare quando comincia la nuova edizione di Detto Fatto è stata la stessa conduttrice Bianca Guaccero, che ha annunciato via Instagram: “Stiamo per tornare! Dal 26 ottobre su Rai2”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 8 Ott 2020 alle ore 11:38 PDT

In tanti sui social hanno espresso la loro gioia per il ritorno dell’amatissimo programma tv, che finora a causa dell’emergenza Coronavirus era stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo per cui Detto Fatto è stato spostato a fine ottobre ha anche a che vedere con il Giro d’Italia, che si tiene proprio dal 3 al 25 ottobre (e che come sempre il canali Rai hanno deciso di trasmettere).

Tra i volti che faranno compagnia alla Guaccero nel suo salotto tv ci saranno Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, e i fan dei programma sono già impazienti di saperne di più.

La conduttrice non ha abbandonato il format neanche durante il pieno dell’emergenza Coronavirus, mentre altri programmi sono stati sospesi o rinviati per far fronte a problemi organizzativi legati alle misure di sicurezza. Sembra che a causa della pandemia anche il Festival di Sanremo 2021 sia messo a rischio.