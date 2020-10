"Si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in tv". Così Soleil Sorge replica alle accuse di Iconize.

Soleil Sorge non ha dubbi: “Iconize ha finto di aver subito un’aggressione omofoba“. L’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi risponde alle accuse dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi e svela: “Si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in tv”.

Soleil Sorge replica a Iconize

Ospite del salotto di Barbara D’Urso, Soleil Sorge avrebbe rivelato la vera intenzione di Marco Ferrero, meglio noto come “Iconize”. Secondo la Sorge, infatti, non sarebbe stato davvero vittima di un’aggressione omofoba.

Immediata la reazione di Ferrero, dal quale non sono mancate le critiche rivolte all’ex isolana.

Soleil Sorge non ci sta e sulle sue Instagram stories dice: “Buongiorno, o meglio lo era fino a 10 minuti fa, quando ho visto con molto piacere le storie di Marco, che continua in qualche modo ad arrampicarsi sugli specchi e a questo punto io mi dichiaro stanca di tutto questo“.

A chi le dice: “Come ti permetti di infamare un amico?”, lei replica: “Ho letto di persone che mi colpevolizzano per questa situazione. Purtroppo non sono io la carnefice. So che vi fa comodo rendermi tale, perché a quanto pare fa godere menti e anime povere. Ma non è questo il caso, mi dispiace”. Quindi ha ricordato: “Io mi trovavo già in televisione per altri motivi miei personali, quando Dayane Mello ha tirato fuori questa storia all’interno del Grande Fratello Vip”.

“In quel momento, in rete televisiva italiana, su Canale 5, secondo voi dovevo coprirlo e inventare, aumentando questa farsa che stava già vivendo da solo? Mi dispiace ma questa non è la mia etica, non sono i miei valori“, ha aggiunto Soleil.

Non mancano le critiche indirizzate a Iconize. “A questo punto mi dichiaro schifata dal comportamento di un amico. Mi fa schifo l’atteggiamento che adesso viene a cercare di ribaltare questa storia su di me, quando l’unico colpevole di aver fatto quel che ha fatto è lui.

Dovrebbe vergognarsi“, ha commentato Soliel Sorge.

Poi ha svelato: “Se vogliamo mettere i puntini sulle I, se dobbiamo parlare di interesse economico e di visibiltà, vorrei ricordare che tutto questo lo ha fatto per questo motivo. Non vedeva l’ora di andare dalla D’Urso. Lui addirittura si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per andare in tv e che quindi ci sarebbe andato solo per una certa quota. Ma di cosa stiamo parlando?”.

Iconize perde follower

A distanza di poche ore dalle accuse che Iconize ha ricevuto da parte di Soleil Sorge, i follower dell’ex compagno di Zorzi sono nettamente diminuiti.

Nell’arco di una settimana, infatti, si contano già 10mila follower in meno. Ma intanto Marco Ferrero chiede comprensione: “Abbiate un po’ di cuore e di pietà nei miei confronti perché non sto bene. Voglio mettere una pietra sopra a tutto questo, non so neanche cosa dovrò fare adesso. Ma sicuramente è davvero tutto un grande schifo”.