Vanessa Incontrada sarà al Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus: l'indiscrezione sull'attrice spagnola.

Vanessa Incontrada sarà al Festival di Sanremo 2021? Secondo indiscrezioni sarà proprio l’attrice spagnola ad affiancare Amadeus durante questo secondo Festival di Sanremo che lo vedrà in veste di conduttore e direttore artistico.

Vanessa Incontrada a Sanremo 2021

Stando ai rumor in circolazione Vanessa Incontrada sarà al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo 2021.

Al momento la voce non ha trovato conferma, e del resto anche lo show sembra sia a rischio per via dell’emergenza sanitaria in corso. Amadeus ha assicurato che il Festival si farà, e al suo fianco il conduttore rivuole al proprio fianco l’amico di sempre, Rosario Fiorello. L’anno scorso, per la 70esima edizione della kermesse, Amadeus aveva scelto ben 10 donne per accompagnarlo sul palco dell’Ariston.

Quest’anno oltre a Vanessa Incontrada ci sarà anche Chiara Ferragni? In tanti sperano di sì, ma il fatto che l’influencer sia incinta per la seconda volta (la bimba dovrebbe nascere a marzo) non sembra deporre a favore di quest’ipotesi.

A causa dell’emergenza Coronavirus dovranno essere adottate delle misure di sicurezza per evitare contagi tra il pubblico e gli artisti, e proprio per questo motivo si è temuto fino all’ultimo che lo show non potesse andare in onda.

Ancora non è chiaro se la famosissima kermesse prenderà il via più in là col tempo, così come aveva ipotizzato inizialmente il patron dell’Ariston. Amadeus rivelerà ulteriori dettagli sullo show? In tanti sperano che comunque Vanessa Incontrada sia davvero tra i partecipanti.