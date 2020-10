Alessia Marcuzzi non condurrà la puntata del 13 ottobre delle Iene: il motivo è la sua positività al Coronavirus?

Alessia Marcuzzi, secondo una indiscrezione rilasciata da Dagospia e Liberoquotidiano, sarebbe risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice, per questa ragione, non apparirà nella puntata delle Iene in onda martedì 13 ottobre.

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus?

A poche ore dalla diretta della puntata delle Iene la conduttrice avrebbe dato forfait.

La produzione avrebbe dunque dovuto riorganizzare il palinsesto del programma. Intorno alle 20.00 Dagospia ha rivelato che la ragione è da attribuire alla positività di Alessia Marcuzzi al Coronavirus. La Mediaset non ha ancora spiegato ufficialmente le motivazioni dell’assenza tramite il proprio ufficio stampa, né ha tuttavia smentito la notizia. Intanto da altre fonti, come Libero, è arrivata la conferma.

Se Alessia Marcuzzi dovesse realmente essere positiva al Coronavirus si tratterebbe del secondo caso di positività nella redazione delle Iene.

Anche Giulio Golia, infatti, nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone. L’inviato era sintomatico, ma ha recentemente annunciato che “il peggio sembra essere passato“. L’augurio adesso è che la medesima sorte non tocchi alla collega.

È da ricordare, inoltre, che anche a marzo scorso, all’inizio della pandemia, un membro della redazione, seppure non appartenente al gruppo di persone che appaiono in televisione, era risultato positivo.

Mediaset aveva per questa ragione sospeso il programma per cautela sanitaria. Ciò non è invece accaduto in queste ore. Nicola Savino potrebbe tuttavia dovere essere costretto a condurre la puntata di martedì 13 ottobre da solo.

Nel palinsesto, intanto, restano numerosi contenuti interessanti, tra cui il servizio sul mistero di Maria Chindamo e lo scherzo fatto a Daniele Massaro. I telespettatori, dopo il successo di “Do you know Mirko Scarcella?”, speciale andato in scena lunedì 12 ottobre, sono in trepidante attesa davanti allo schermo.