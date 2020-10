Andrea Zelletta ha preso proprio male "l'insulto" di essere un "comodino": dopo le lacrime in puntata, l'ex tronista ci ripensa anche di notte

Andrea Zelletta è senza dubbio quello che ha maggiormente risentito della nuovo “insulto” scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Durante la puntata del 12 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha mostrato ai vipponi alcuni tweet, uno dei quali dava del comodino all’ex tronista di Uomini e Donne.

Se inizialmente il giovane non è sembrato particolarmente colpito dalla boutade, ci ha però pensato Franceska Pepe a ricordagli l’affronto subito.

Ospite in studio insieme a Pupo e Antonella Elia, la modella ha infatti ricordato a Zelletta l’epiteto rivoltogli a mezzo social. Col sorriso sulle labbra, alla ex finta fidanzata di Vittorio Sgarbi è bastata questa frecciatina per mandare fuori binario il tarantino fidanzato con Natalia Paragoni. L’ex tronista è infatti scoppiato a piangere in puntata, sentendosi enormemente offeso da questa parola.

Zelletta ribatte sul comodino

Come se non bastasse, anche a programma finito ha continuato a rimuginarci sopra, precisando: “Quella cosa del comodino proprio non l’accetto. […] Ma ti rendi conto che hanno scritto su Twitter “finalmente i comodini si svegliano”? Io non sono un comodino e comunque il pubblico mi ama, l’ha dimostrato stasera salvandomi”. Insieme a Zelletta, a essere “tacciati” di essere dei comodini sono stati anche Enock, Massimiliano e Guanda.