"Io ti cercherò" al primo posto seguito dal Gf Vip 5: gli ascolti tv registrano il flop di "Chiara Ferragni Unposted" su Rai Due

Le fiction di casa Rai non sembrano conoscere crisi. Anche il nuovo dramma “Io ti cercherò”, che vede come protagonisti Alessandro Gassmann e Maya Sansa, sta riscuotendo un sicuro successo di pubblico, come mostrano i dati Auditel di lunedì 12 ottobre.

La serie ha persino superato il formidabile Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, che ha tuttavia migliorato gli ascolti rispetto alla puntata precedente di venerdì 9 ottobre. Ma il vero flop è stato quello di “Chiara Ferragni – Unposted“, il documentario sulla popolare fashion blogger trasmesso da Rai Due.

Ascolti tv: programmi a confronto

La seconda puntata di “Io ti cercherò” ha raccolto oltre quattro milione e seicentomila spettatori, con un risultato pari al 19,5% di share. Il Grande Fratello Vip 5 ha invece conquistato oltre tre milioni di utenti, con il 18,7% di share. Il documentario di Chiara Ferragni, nonostante il buon successo nelle sale cinematografiche, ha visto la presenza di poco più di novecentomila telespettatori, pari al 3,7% di share.

L’intervista “Fenomeno Ferragni”, condotta da Simona Ventura, è stata infine seguita da 664.000 spettatori. Come l’avrà presa la dolce moglie di Fedez?