Belen, la colazione a letto la serve Antonino Spinalbese

Tra Belen e Antonino Spinalbese è amore: la showgirl ha mostrato il nuovo fidanzato mentre le portava la colazione a letto.

Antonino Spinalbese è spesso protagonista degli scatti e delle stories social di Belen Rodriguez, che ha smesso di nascondere la sua nuova liaison. Durante una mattinata trascorsa in albergo la showgirl ha mostrato ai fan Antonino mentre le parlava in spagnolo e le portava la colazione a letto.

Belen e Antonino: la colazione a letto

Tra Belen e Antonino Spinalbese l’amore procede a gonfie vele e i due non si nascondono più. La showgirl argentina ha mostrato il nuovo fidanzato mentre, in albergo, le portava la colazione a letto e le parlava scherzosamente in spagnolo. I due stanno insieme da circa due mesi, quando sono stati paparazzati per la prima volta a Ibiza. Prima di Antonino Belen era stata sorpresa a baciare Gianmaria Antinolfi all’indomani della fine della sua storia con Stefano De Martino, con cui era tornata insieme un anno fa.

Tra la showgirl e il ballerino la storia d’amore si è conclusa in un nulla di fatto durante il lock down per l’emergenza Coronavirus e nessuno dei due ha mai svelato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio.

Per la showgirl quella con Antonino Spinalbese è la prima storia importante dopo il suo addio a Stefano De Martino e dopo quello ad Andrea Iannone, con cui pure sembrava che la storia sarebbe diventata sempre più seria (il pilota di moto GP aveva anche acquistato una casa in svizzera dove aveva intenzione di trasferirsi proprio con Belen). Con Antonino l’amore durerà? Al momento sembra che la storia proceda a gonfie vele.