Davide Varriale dopo Temptation Island: “Non sono così”

Davide Varriale ha per la prima volta detto la sua in merito alle frasi maschiliste usate contro la fidanzata Serena a Temptation Island.

Dopo l’esperienza a Temptation Island Davide Varriale ha affermato di non riconoscersi in alcune delle frasi fortemente sessiste da lui pronunciate all’interno del programma. Oggi lui e Serena Spena continuano a stare insieme.

Davide Varriale dopo Temptation Island

Le frasi pronunciate da Davide Varriale a Temptation Island hanno generato grande clamore e quasi all’unanimità il pubblico social lo ha etichettato come maschilista e sessista. “Non la ritengo all’altezza di parlare”, “L’ho lasciata libera ma non ha gestito bene la sua libertà”, “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestre, niente amiche”, sono solo alcune delle frasi che Varriale ha detto durante la sua partecipazione al programma riferendosi alla fidanzata, Serena Spena, che oggi nonostante tutto continua a stare insieme a lui.

“So che le parole che ho utilizzato sono state pesantissime, ma non sono conformi alla realtà. Bastava osservare il comportamento di Serena dall’altra parte del villaggio per capire che non è una ragazza sottomessa o controllata e le mie parole non trovavano spazio. Io sono così. Per risolvere un problema anche minore lo porto all’estremo, gli do un valore massimo e così sono incentivato a voler risolvere. Mi è dispiaciuto non essere stato compreso, ma era ovvio che non sarebbe successo”, ha affermato Varriale all’indomani della sua uscita dal programma.

Oggi a quanto pare lui e Serena hanno ritrovato la serenità e stanno tentando di nuovo di stare insieme e venirsi incontro. A detta di Varriale tra loro ci sarebbe sempre stata la gelosia (sua nei confronti di lei) per via del rapporto con l’ex fidanzato di Serena, a cui lei si sarebbe spesso riavvicinata. A Temptation Serena aveva dato vita a un certo feeling con Ettore Redaelli, fatto che aveva alimentato ancora di più la gelosia del fidanzato.