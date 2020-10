Elettra Lamborghini commenta la finta aggressione subita da Iconize

Elettra Lamborghini, grande amica di Iconize, è stata interrogata a proposito della finta aggressione denunciata dall'ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Nel salotto tv di Barbara D’Urso Iconize è stato smascherato: a maggio l’influencer aveva denunciato di aver subito un’aggressione omofoba, e invece lui stesso si sarebbe procurato il livido sul viso colpendosi con un surgelato. La vicenda è stata commentata da Elettra Lamborghini, grande amica di Iconize.

Elettra Lamborghini: l’aggressione a Iconize

Dopo gli attacchi subiti a Live – Non è la D’Urso Iconize si è difeso via social (senza mai smentire ciò che è stato detto su di lui, ovvero che si sarebbe colpito da solo con un surgelato per simulare l’aggressione omofoba) e affermando che Soleil Sorge l’avrebbe “venduto” alla tv spazzatura. Elettra Lamborghini è stata interrogata sulla vicenda da Deianira Marzano, consapevole che l’ereditiera sia una grande amica dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

La Lamborghini, fresca di nozze con Dj Afrojack, avrebbe risposto: “Purtroppo no… sono caduta letteralmente dal pero e sono senza parole”. L’ereditiera dunque non sapeva nulla di come sarebbero andate veramente le cose dietro la presunta aggressione subita da Iconize. Dopo la replica dell’influencer anche Soleil Sorge si è difesa a mezzo social affermando di non averlo venduto come lui sosterrebbe, ma di aver solo raccontato la verità:

“Io ero in tv per parlare della mai vita e Dayane Mello ha tirato fuori questa storia al GF.

Io in diretta secondo voi dovevo coprirlo e alimentare così il suo teatrino? Questa non è la mia etica. Sono schifata dal comportamento di un “amico”, ma per me questi non sono amici. Mi fa schifo il suo atteggiamento che cerca di ribaltare questa storia su di me. L’unico colpevole è lui e dovrebbe vergognarsi”, ha replicato l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. La vicenda avrà un seguito? Per il momento in massa i fan di Iconize stanno smettendo di seguirlo su Instagram.