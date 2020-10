Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Svelato il presunto cachet della showgirl nel reality di Mediaset

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle concorrenti più seguite del Grande Fratello Vip 5. Di lei sappiamo molto, anche dopo averle fatto i conti in tasca in merito a look e gioielli che sfoggia in ogni puntata del popolare reality show di Canale 5.

Nel mentre, ad ogni modo, sul web hanno preso a circolare i primi rumors inerenti il suo presunto cachet nel programma di Alfonso Signorini. Quando guadagna dunque la bella showgirl pre la sua presenza nella magione di Cinecittà?

Secondo quanto ricostruito da alcuni siti gossippari ben informati, Elisabetta Gregoraci avrebbe stipulato con Mediaset una sorta di pacchetto, che comprenderebbe la permanenza nella casa del Gf Vip insieme ad altre eventuali ospitate. Stando a queste indiscrezioni, l’ex moglie di Flavio Briatore guadagnerebbe dai 10.000 ai 20.000 euro a settimana. Tale cifra sarebbe valutata in base alla popolarità del Vip, a cui ci aggiungerebbe poi il cachet delle ospitate.

Per ogni presenza dopo il reality, la cifra per lei sarebbe quindi di circa 8000 euro. Se poi Elisabetta dovesse anche vincere il Grande Fratello, si porterebbe a casa un montepremi pari a 100.000 euro, di cui una parte sarebbe donata in beneficenza.