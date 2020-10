Il suo nome sta rimbalzando in tutti i siti e programmi di gossip: ecco chi è Gaetano Salvi, il giovanissimo compagno di Gabriel Garko

Il giovane fotografato vicino a Gabriel Garko che sta facendo il giro del web si chiama Gaetano Salvi. Il 23enne napoletano, che lavora a Malpensa, è dunque il nuovo fidanzato del popolare attore, che solo pochi giorni fa ha deciso di fare coming out nella casa del Grande Fratello Vip.

Nel cuore di Garko c’è stato anche per 11 anni Riccardo, mai uscito allo scoperto, seguito da Gabriele Rossi, altro giovane attore, ballerino e direttore artistico di 32 anni.

Il bellissimo Gaetano scrive sui social di essere nato a Torre Annunziata, ma da qualche anno si è trasferito a Somma Lombardo e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa.

Non è chiaramente un volto noto dello spettacolo, come ribadito anche dallo stesso Gabriel nelle sue recenti interviste.

Proprio a Verissimo, intervistato qualche giorno fa da Silvia Toffanin, Garko aveva raccontato di essere legato da qualche tempo a una persona.

Finita dunque la storia con Gabriele Rossi, ha iniziato a frequentare Gaetano, del quale ha precisato: “È una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”. Il partenopeo è arrivato nel momento più bello della vita di Gabriel, quello in cui finalmente l’attore ha deciso di tornare a essere sé stesso dopo essersi “nascosto” per troppi anni per poter fare l’attore.