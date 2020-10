GF Vip, Franceska contro Andrea Zelletta: “Ciao comodino”

Eliminata dal gioco, Franceska Pepe è riuscita ugualmente a far innervosire alcuni suoi ex coinquilini e in particolar modo Andrea Zelletta

Nel corso della nona puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato un video con alcune parole di Franceska Pepe che non sono passate di certo inosservate.

Franceska Pepe e Andrea Zelletta

In collegamento audio nella Casa, infatti, la modella ha pronunciato due parole all’indirizzo di Andrea Zelletta: “Ciao comodino!!”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con l’influencer che non è riuscito a nascondere la propria rabbia. “Io non sono un comodino, porto solo rispetto. Sfigata! I tuoi genitori te ne dovevano dare di più”, ha urlato Andrea Zelletta.

Per poi aggiungere: “Ma guarda te se deve farmi passare per un comodino”.

Franceska contro tutti

Sempre nel corso della stessa puntata, Franceska Pepe ha avuto modo di dire la sua anche su altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Dopo Andrea Zelletta, infatti, è stata la volta di Myriam. L’attrice ha affermato: “Io con Franceska ce l’ho a morte, ha detto delle cose veramente cattive”.

Infine hanno detto la loro anche Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, con entrambi ritengono che l’ex concorrente sia stata più volte cattiva con loro e con gli altri coinquilini.