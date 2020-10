Un nuovo concorrente gay sarebbe pronto a entrare nella casa del Gf Vip: si tratta di un volto noto della televisione.

Il desiderio di Tommaso Zorzi verrà accontentato: nella casa del Gf Vip entrerà un altro concorrente gay. A rivelarlo è stato il conduttore del programma Alfonso Signorini nel corso della puntata di Casa Chi, trasmissione social dell’omonimo settimanale, andata in onda martedì 13 ottobre.

L’indiscrezione di Alfonso Signorini

Tommaso Zorzi, qualche giorno fa, aveva ammeso: “Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove, parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili.

Metti un etero di questa casa in una discoteca gay dove ci siamo noi pazze che balliamo le popstar per terra“.

Ora, in vista dei nuovi ingressi, Alfonso Signorini sembra volerlo accontentare. Il conduttore, nel corso di Casa Chi, ha sottolineato che uno dei nuovi concorrenti della casa più spiata d’Italia sarà omosessuale. Alla domanda relativa alla possibilità che qualcuno entri nel cuore di Tommaso Zorzi, infatti, ha risposto “Sì, sicuramente!”.

L’identità del nuovo concorrente gay

A Pomeriggio 5 il fotoreporter Alan Fiordelmondo ha rivelato alcuni dettagli in merito: “Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso.

Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una vacanza in Sicilia. È un personaggio che, inoltre, sarebbe dovuto entrare nella casa col cast originario”. Una persona che, dunque, farebbe già parte della vita di Tommaso Zorzi.

Gli indizi sono ben chiari e il cerchio si stringe. Sul web sono circolati diversi nomi ma, secondo alcune indiscrezione, il nuovo concorrente gay del Gf Vip potrebbe essere Claudio Sona, ex tronista nell’unica edizione di Uomini e Donne dedicata a coppie omosessuali.

Il suo ingresso sarebbe in programma tra due o tre puntate.