Mila Suarez al veleno con Franceska Pepe: “Sei una scroccona”.

Una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Franceska Pepe. Nonostante la sua uscita prematura della casa di Cinecittà, la modella e influencer sta continuando a far parlare di se, sia dentro che fuori il Gf.

Tante sono le critiche che la sua persona sta attirando. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda il 12 ottobre 2020, infatti, l’opinionista Pupo ha dichiarato di considerare Franceska un pessimo modello di riferimento per i giovani. Una delle persone che sta attaccando la Pepe è Mila Suarez. L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Nuovo, in cui ha criticato fortemente la modella.

L’attacco di Mila Suarez

“Non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip. Lei è un fenomeno, è furba anzi furbissima. Quella che vedete al GF Vip corrisponde alla realtà”. Insomma, parole davvero molto forti quelle usate dall’ex fidanzata di Alex Belli. Mila ha dichiarato che le due hanno vissuto insieme a Milano, a Porta Venezia, in una casa in affitto.

He detto che i contratti delle utente erano tutti intestati a lei. Per questo, dunque, Franceska non ha mai contribuito economicamente. La Suarez ha anche svelato un aneddoto sulla vita privata della Pepe. “Pensate che a quei tempi mi diceva che voleva fare la suora. Su cento parolacce dice, forse una corrisponde alla realtà”. Sicuramente arriverà la replica al veleno della gieffina di Alfonso Signorini.