Tommaso Zorzi, improvvisatosi consigliere in affari di cuore, ha spronato Pierpaolo Pretelli a non fare lo zerbino di Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi, sempre molto indaffarato nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo i consigli di stile a Guenda Goria ha deciso di improvvisarsi anche consigliere d’amore. Così si è rivolto al concorrente che più ne ha bisogno all’interno della magione di Cinecittà, ossia Pierpaolo Pretelli.

In cucina l’influencer ha infatti spiegato di aver salvato l’ex Velino di Striscia la Notizia da una figuraccia dopo che quest’ultimo aveva infilato un bigliettino tra le cose di Elisabetta Gregoraci.

Gf Vip: il consiglio di Zorzi a Pierpaolo

Dopo aver notato il foglietto, Tommaso l’ha infatti stracciato, anche se Pierpaolo ha confermato che il messaggio era solo rinviato. A concordare con l’ex protagonista di Riccanza si è poi messo anche Andrea Zelletta, convinto che il modello dovrebbe farsi forte del titolo di preferito dal pubblico.

Infine Zorzi lo ha spronato a non presentarsi come uno “zerbino” nei confronti della popolare showgirl calabrese. Pur non conoscendo le dinamiche interne della coppia, Tommaso ha poi precisato che secondo lui l’unico modo per conquistarla è farle capire di non essere alla sua mercé. Anche in questo caso l’ex tronista ha dato ragione al blogger, sottolineando come Pierpaolo debba imparare a farsi desiderare. Riuscirà l’ex Velino a seguire i consigli d’amore dei suoi nuovi amici?