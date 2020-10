Tommaso Zorzi ha avanzato una richiesta molto particolare al GF Vip chiedendo che entrino nuovi concorrenti gay nella Casa.

Tommaso Zorzi ha confessato agli altri concorrenti del reality show di aver fatto una richiesta particolare alla produzione del reality show: Zorzi vorrebbe che altri ragazzi gay entrassero come nuovi concorrenti.

Tommaso Zorzi: ragazzi gay al GF

Nonostante sia a proprio agio con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avanzato una richiesta particolare alla produzione del GF Vip: l’influencer vorrebbe che altri ragazzi gay entrassero come concorrenti del programma.

“Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove, parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Metti un etero di questa casa in una discoteca gay dove ci siamo noi pazze che balliamo le popstar per terra”, ha affermato Zorzi difronte agli altri concorrenti.

Il programma accontenterà la sua richiesta?

Alfonso Signorini ha promesso che nuovi ingressi nel reality show ce ne saranno, specie perché ormai le dinamiche tra i concorrenti già entrati sarebbero ben definite. In un primo momento si era parlato anche di un possibile ritorno all’interno dello show di Flavia Vento, che ha abbandonato il reality a meno di 24 ore dal suo inizio (affermando di avere nostalgia dei propri cani).

Per il momento Signorini ha smentito la notizia del suo presunto ritorno al reality show.