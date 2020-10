Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, ha rivelato per la prima volta cosa lo avrebbe spinto a separarsi dalla showgirl.

Gregoraci: la confessione di Bettuzzi

A oltre un anno dalla rottura da Elisabetta Gregoraci Francesco Bettuzzi ha confessato per la prima volta alcuni retroscena dietro la loro liaison. Anzitutto la storia d’amore tra lui e la showgirl sarebbe durata ben 3 anni (e non di più come hanno invece insinuato molte malelingue). Come la Gregoraci anche Bettuzzi ha confermato che “l’ombra dell’ex marito” Flavio Briatore sarebbe stata piuttosto incombente su di loro, e a tal proposito ha detto:

“Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava.

Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”, ha dichiarato. Insomma, tra lui e la showgirl la storia sarebbe finita proprio per via della “presenza indesiderata” di Briatore, con cui la showgirl si è separata nel 2017. Oggi Bettuzzi ha affermato di ritenere impossibile un ritorno di fiamma tra lui e la Gregoraci, che nel frattempo al GF Vip ha rivelato di essere innamorata.

Per il momento i rumor circolati in rete la vorrebbero legata al rapper Mr Rain o al tenore de il Volo Piero Barone, ma la vicenda non ha ancora trovato alcuna conferma.