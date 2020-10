Chi è Nadia, nominata da Mario Balotelli al Grande Fratello Vip? I rumors sulla misteriosa "amica" si fanno sempre più insistenti

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, Enock ha ricevuto una nuova sorpresa dal fratello Mario Balotelli. Dopo aver assistito alla presentazione della fidanzata Giorgia Migliorati, un particolare ha tuttavia mandato letteralmente in delirio il web. Nel corso del video di saluti, infatti, a un certo punto è stata nominata una certa Nadia, che farebbe parte del gruppo di amici di Balotelli.

Dopo averlo rassicurato sulla loro famiglia in generale, Mario ha consigliato al fratello minore di ”stare al gioco”, senza prendersela troppo per le dinamiche degli altri Vip. Poco dopo, a gran sorpresa, è dunque apparsa la fidanzata di Enock, che ha palesato in diretta il suo amore per il giovane bomber in forze della U.S.D. Caravaggio. Quello che poi sembrava un dettaglio insignificante ha infine scatenato i gossip più accesi delle ultime ore.

Visualizza questo post su Instagram Natural 🏔 Un post condiviso da Nadia Mucci (@muccicii) in data: 9 Mag 2020 alle ore 9:15 PDT

Chi è dunque davvero Nadia, proprietaria dell’appartamento da cui Mario Balotelli ha fatto la videochiamata per Enock al Gf Vip? La misteriosa ragazza non compare mai in nessuna delle Stories della comitiva di amici, dunque molti si sono chiesti se possa essere una possibile nuova fiamma del calciatore.

Se così fosse, ad ogni modo, nel periodo delle precedenti apparizioni di Mario al Gf Vip in quella stessa casa, lui era ancora insieme ad Alessia Messina… Quale tipo di rapporto c’è quindi tra Mario e la fantomatica Nadia?