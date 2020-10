Tra Roberta Di Padua e Davide Donadei può sbocciare una storia d'amore? La dama ha confessato la sua attrazione per il tronista.

Un clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: Roberta Di Padua ha finalmente ammesso di essere attratta da Davide Donadei, che a sua volta ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti.

Roberta Di Padua e Davide: l’attrazione

Il feeling tra Roberta Di Padua e Davide Donadei a Uomini e Donne è parso a tutti evidente, ciononostante quando Maria De Filippi ha chiesto alla dama se fosse interessata a uscire con il tronista Roberta ha messo fine alla questione con un secco “no”. Stavolta la dama si è spiegata meglio rivelando che in realtà sarebbe attratta da Davide, e che se lui le chiedesse d’uscire lei accetterebbe: “Inutile negare che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, maturo per la sua età.

C’è attrazione reciproca”, ha confessato, e ha aggiunto: “Credo sia più giusto che lui segua un percorso canonico. Poi se mi chiedesse di uscire, mi toglierei la curiosità.” Lo stesso Davide ha ammesso di considerare Roberta la sua “pupilla” e di essere fortemente attratto da lei. Tra i due potrebbe nascere un nuovo amore? I due hanno ben 13 anni di differenza, ma che l’amore non abbia età è cosa risaputa.

La dama ha ammesso che comunque non si metterà in mezzo a una frequentazione tra Davide e una ragazza più giovane: “Non mi metterei mai in competizione con una ragazza di vent’anni né dal punto di vista fisico, né sotto il profilo del futuro che uno ha da offrire. Avendo un figlio, un lavoro stabile, sono più limitata e strutturata rispetto a una ragazza ancora acerba”, ha ammesso.