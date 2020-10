Sandra e Raimondo uniti nel destino: due vie dedicate alla coppia a Peschiera del Garda. Le due vie si incrociano, a simboleggiare il loro amore.

Intitolate due vie a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Alla celebre coppia, televisiva e di vita, sono state intitolate due vie nella città di Peschiera del Garda. Entrambi sono venuti a mancare nel 2010 a pochi mesi di distanza dopo oltre 50 anni di amore e 48 di matrimonio.

La loro storica unione è iniziata nel 1962 ed è continuata anche dopo la morte. I nomi della coppia sono iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, città natale della Mondaini.

Sandra e Raimondo, le vie intitolate

A Peschiera del Garda, città in provincia di Verona, si è scelto un modo decisamente singolare per tributare i due istituendo via Sandra Mondaini e via Raimondo Vianello. Le due vie intitolate si incrociano, e così le due targhe sono sullo stesso palo stradale, ad angolo, quasi a simboleggiare un guardarsi l’un l’altro, con la targa di Raimondo più in alto ad osservare quella della moglie.

La coppia in TV

I due artisti hanno lavorato fianco a fianco per oltre 40 anni. Dal loro esordio a teatro nel 1958 alla sit-com “Casa Vianello” che li ha letteralmente consacrati come miti della TV passa una incredibile evoluzione. “Casa Vianello” entra nelle case degli Italiani per quasi trent’anni, fino alla puntata finale del 2007. Nell’immaginario collettivo Sandra e Raimondo erano due figure iconiche che portavano sul piccolo schermo il loro mondo, facendo entrare lo spettatore anche nell’intima camera da letto.