Serena Autieri: “Io e Garko? Mai stati insieme”

Serena Autieri ha confessato che tra lei e Gabriel Garko non ci sarebbe stata alcuna liaison amorosa.

Dopo che Gabriel Garko ha fatto il suo clamoroso coming out in diretta tv Serena Autieri ha smentito per la prima volta il suo legame con l’attore affermando di non aver mai avuto con lui alcuna liaison.

Serena Autieri e Garko: la verità

Nel 2006 Serena Autieri e Gabriel Garko hanno recitato insieme per la fiction l’Onore e il Rispetto e proprio in quel periodo ai due venne attribuita una romantica liaison. In realtà, a quanto affermando da Serena Autieri all’indomani del coming out fatto da Garko in diretta tv, tra loro ci fu una semplice amicizia: “Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati.

Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”, ha confessato l’attrice, che oggi preferirebbe non parlare di questa vicenda legata al suo passato.

Come lei ha smentito di aver avuto una liaison con Gabriel Garko anche Eva Grimaldi, che per anni ha convissuto con l’attore e che lo ha scelto come testimone di nozze per il suo matrimonio con Eva Grimaldi.

Garko oggi sarebbe felicemente fidanzato con un uomo lontano dal mondo dei riflettori, mentre la sua storia con Gabriele Rossi sarebbe naufragata mesi fa. Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli, e insieme hanno avuto la loro figlia Giulia Tosca il 1º marzo 2013.