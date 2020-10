Adua del Vesco e Morra ancora al centro delle polemiche del Gf Vip.

Tra i protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ci sonoAdua Del Vesco e Massimiliano Morra. Dopo alcuni iniziali battibecchi tra i due, che sono entrati nel reality di Alfonso Signorini come ex fidanzati, pare che sia tornato il sereno.

Tra relazioni finte, gossip non proprio limpidi, coming out e outing indesiderati, le vicende di Adua e Massimiliano hanno animato questo primo mese di reality. Se all’inizio sembrava che tra i due non potesse esserci alcuna possibilità di instaurare un rapporto di rispetto e cordialità reciproca, adesso, dopo che, anche se non tutta, la verità è venuta a galla, la situazione è completamente cambiata. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì 12 ottobre 2020, I due attori sono finiti nel Cucurio.

Proprio in questo luogo angusto della casa, si sono scambiati alcune intime confidenze.

La confidenza tra Adua e Massimiliano

Nel corso di una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Adua aveva dichiarato la presunta omosessualità di Massimiliano. La questione è però stata risolta in modo positivo. “Prendere in giro le persone lo trovo scorretto. L’ho fatto per me stessa, ma anche per gli altri… Sarebbe stato peggio continuare a mentire e dire ancora che siamo stati insieme 2 anni o 3.

Adesso mi prenderò le mie responsabilità e il fatto che ora diranno che faccio le fiction anche nella vita. Ora dare rispetto alle persone che ho fuori. Non l’ho fatto prima, ma lo faccio adesso. La cosa che mi ha spronato è stato il messaggio di Gabriel. Lui che ha detto che la storia non era vera mi ha fatto capire che dovevo parlare.” Così ha parlato la 25enne. Dal canto suo, Morra ha risposto di non avere nulla contro la siciliana: “Non è vera quindi perché devo arrabbiarmi? Se non è la verità non posso mica incavolarmi, non sono gay.

Andrea mi ha detto che lui si sarebbe molto arrabbiato, io invece sono rimasto solo basito”.