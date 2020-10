Billie Eilish è stata travolta da una valanga di commenti offensivi per un suo scatto in short e canottiera.

La cantante statunitense Billie Eilish è stata travolta da un’ondata di critiche per un suo scatto in short e canotta. Centinaia di utenti l’hanno insultata e presa di mira per via della sua forma fisica.

Billie Eilish: il bodyshaming via social

Una valanga d’insulti sono giunti all’indirizzo della cantante Billie Eilish dopo che una sua foto in short e maglietta ha iniziato a circolare in rete. “Quella pancia fa senso”, “Sembra una vecchia”, “Dovrebbe iniziare a pensare di prendersi cura di se stessa”, sono alcuni dei commenti che si trovano sotto alla foto. Buona parte degli utenti ha deciso comunque di prendere le difese della cantante, trovando che invece il suo fisico sia perfettamente nella norma e che comunque non dovrebbe essere premura degli utenti giudicare la forma fisica di qualcuno che nemmeno conoscono.

La stessa cantante in passato ha rivelato di non leggere più i commenti che le vengono rivolti sui social perché la farebbero soffrire.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

Come lei anche molte celebrità italiane hanno fatto sapere di esser state vittime di episodi simili: tra loro ad esempio Arisa, che dopo anni di chirurgia plastica ha deciso di voler imparare ad accettarsi perché stufa di ricercare un canone inesistente di perfezione unicamente per piacere agli altri.

La Eilish replicherà ai numerosi commenti critici giunti su di lei?