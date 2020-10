Can Yaman commenta la cancellazione della serie Bay Yanlis

Can Yaman ha commentato la notizia della cancellazione della fiction che lo vede protagonista, Bay Yanlis, in Turchia.

La star di Day Dreamer Can Yaman ha commentato la notizia della cancellazione di Bay Yanlis (altra serie di cui è protagonista) nel suo paese natale, la Turchia.

Can Yaman: Bay Yanlis cancellato

Nonostante abbia riscosso enorme successo e abbia avuto critiche positive, Bay Yanlis è stato cancellato.

Can Yaman, attore protagonista della serie, ha commentato la notizia senza nascondere il suo disappunto: “Perché Bay Yanlis è stata cancellata? Lo chieda ai grandi capi. Se dessi la mia risposta, correrei il rischio di dire la cosa meno opportuna. Mi dispiace perché in questa serie ho interpretato un personaggio che mi ha permesso di esprimermi liberamente, senza essere schiacciato dalla sceneggiatura”, ha dichiarato l’attore, convinto che comunque il futuro riservi per lui grandi sorprese.

Di recente Yaman ha confessato dettagli inediti del suo passato e della sua – sempre riservatissima – vita privata. Prima di diventare attore Yaman aveva seguito le orme paterne laureandosi in giurisprudenza e, per un po’, aveva anche esercitato. La recitazione è sempre stata la sua grande passione e si è detto convinto che il futuro riservi per lui altri importanti ruoli (secondo i rumor in circolazione in futuro potrebbe esserci una collaborazione tra l’attore e Ferzan Ozpetek, con cui si sarebbe incontrato a Roma, sarà vero?).

La vita privata di Yaman resta avvolta nel mistero, e in tante tra le sue fan italiane sperano di sapere se il cuore dell’attore sia occupato o meno.