Barbara Pozzo è una fisioterapista che ha catturato il cuore di Luciano Ligabue e che oggi è la sua adorata moglie.

Classe 1965 Barbara Pozzo è una fisioterapista originaria di Biella e moglie di Luciano Ligabue. I due si sono conosciuti casualmente nei primi anni 2000 e nel 2004 hanno avuto insieme la loro prima figlia, Linda.

Chi è la moglie di Ligabue

Barbara Pozzo è originaria di Biella per anni ha lavorato come fisioterapista a Milano e in giro per il mondo. Lei e Luciano Ligabue si sono conosciuti casualmente proprio a una seduta di fisioterapia (il terapista del cantante non sarebbe stato disponibile quel giorno): “Il suo terapista stava male, mi hanno chiamata per sostituirlo. È stato un amore a prescindere. Gli ho appoggiato le mani addosso e ho sentito un’emozione fortissima. Ero sconvolta, ma anche in pace.

Era lui l’anima a cui avevo parlato per tanti anni”, ha raccontato Barbara Pozzo sul suo primo incontro con quello che dal 2013 è suo marito.Prima d’incontrare la donna della sua vita Ligabue era già stato sposato una prima volta con Donatella Messori, madre del suo primo figlio Lorenzo Lenny.

Nel 2020 il cantante è balzato alle cronache rosa per una presunta paparazzata di Dagospia che lo avrebbe sorpreso a baciare un uomo alla stazione di Milano Centrale. Lo stesso Ligabue ha smentito la notizia, e del resto che il cantante sia più innamorato che mai di Barbara Pozzo è cosa nota a tutti. A lei avrebbe dedicato il suo brano Tu sei lei, contenuto nel suo decimo album di inediti Mondovisione.