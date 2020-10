Eleonora Daniele ha deciso di replicare a Fedez: lo sfogo del rapper avrebbe generato un'ondata di bullismo sui social contro la presentatrice

“Chiedo scusa a Chiara Ferragni per non essermi ricordata del suo impegno durante il lockdown”. Così ha esordito Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1, precisando poi di essere divenuta oggetto di bullismo sui social dopo lo sfogo del di lei marito Fedez.

“Ci aiuti a combattere questo fenomeno”, ha sottolineato ancora la presentatrice, che nelle scorse ore è stata di fatto protagonista di un severo botta e risposta a distanza con il cantante milanese.

Eleonora Daniele risponde a Fedez

Nel corso del suo programma, la neo mamma aveva sottolineato come l’influencer cremonese non avesse parlato del Covid-19 durante lo speciale a lei dedicato su Rai 2, in occasione della messa in onda di Chiara Ferragni – Unposted.

Immediata è dunque stata la difesa di Fedez, che ha respinto le accuse a mezzo social spingendo infine l’ex gieffina a chiedere venia per l’errore. Il rapper le ha ricordato l’impegno profuso da lui e Chiara per la raccolta di fondi destinati alle nuove terapie intensive nonché al rilancio del turismo dopo la quarantena forzata.

Eleonora Daniele ha anche tenuto a precisare che il tema del bullismo viene spesso affrontato nella sua trasmissione.

“Combattiamo il fenomeno degli odiatori da tastiera e del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia. So che è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente e che non vuole questo tipo di reazioni”.