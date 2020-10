Secondo alcune recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini, Franceska Pepe sarebbe stata lasciata dal fidanzato perché troppo spendacciona

Volente o nolente, Franceska Pepe sa sempre come far parlare di sé. Nonostante sia già uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, resta infatti uno dei personaggi più seguiti e amati sui social. La giovane sembra tuttavia avere un rapporto strano con il denaro, tanto che anche un’ex gieffina che le ha dato della scroccona.

A distanza di qualche giorno è poi giunto a puntino il commento di Alfonso Signorini, che su “Casa Chi” ha confessato: “Franceska Pepe è un prototipo di personaggio che nella nostra televisione mancava. Suscita delle reazioni immediate e questo è molto interessante perché significa che non è qualcosa di già visto, il pubblico non c’è abituato”.

Franceska Pepe e il denaro

Nelle parole del giornalista nonché padrone di casa del reality show di Canale 5, la modella sa scuotere “il torpore delle coscienze”.

Secondo il suo parere, inoltre, la televisione ci ha abituato a un linguaggio politicamente corretto, mentre avere una come Franceska, che dice totalmente quello che pensa, è un evento spiazzante. “Non si può gestire”, ha continuato ancora Signorini, che ha sottolineato di apprezzarne l’analisi provocatoria mai scontata.

Alfonso Signorini ha inoltre rivelato che la Pepe ha vissuto per un lungo periodo a Dubai, perché era fidanzata con un americano molto ricco.

Tuttavia lui l’avrebbe lasciata perché lei spendeva troppo. “Me l’ha ammesso al provino, […] passava il suo tempo a fare shopping strisciando la carta di credito di lui”. Infine, a rimarcare il suo passatempo preferito, l’influencer avrebbe anche svelato: “Nella vita non so fare niente, solo spendere i soldi degli altri”.