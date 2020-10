Commentando la bagarre tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, Dayane Mello si è pesantemente scagliata contro Stefania Orlando

Lo screzio tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta ha generato fraintendimenti anche in altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Parliamo nella fattispecie di Dayane Mello, che ha preso a inveire contro Stefania Orlando arrivando alla fine a dichiararle apertamente: “Non vorrei un’amica come te”.

La showgirl ha preferito inizialmente non replicare, ma vista l’insistenza della modella brasiliana ha infine sbottato. L’ex moglie di Andrea Roncato ha infatti precisato che nemmeno lei la vorrebbe come amica, per poi sottolineare di non aver bisogno di lezioni di amicizia.

Quando Dayane ha replicato che lei si comporta diversamente con le amiche, Matilde ha annuito mostrandosi d’accordo con le parole della gieffina.

Nel frattempo anche Tommaso Zorzi ha chiarito il proprio pensiero con la Brandi.

Dicendole apertamente di non provare simpatia per lei e di avvertila come una persona non vera, i due hanno dato l’input per nuove feroci critiche nei confronti della ballerina romana.