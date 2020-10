Pierpaolo Pretelli sembra non riuscire a dimenticare la storia stroncata sul nascere con Elisabetta Gregoraci: lo sfogo del modello sulla showgirl

Quello di Pierpaolo Pretelli sembra essere un vero e proprio “dramma” d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la Notizia sembra infatti letteralmente innamorato di Elisabetta Gregoraci, pronto a tutto pur di conquistarla di nuovo.

Il loro feeling è stato del resto evidente fin dall’ingresso nella magione di Cinecittà, ma si è poi bloccato per via di una precisa decisione della showgirl calabrese.

Pierpaolo Pretelli, dramma di cuore

L’ex moglie di Flavio Briatore si è infatti dapprima risentita della confessione di Pierpaolo fatta qualche giorno fa a Matilde Brandi. Poi ha lasciato vagamente intendere di essere impegnata fuori dalla Casa, soprattutto dopo gli avvistamenti aerei con dei romantici messaggi a lei rivolti.

Nonostante i consigli di Tommaso Zorzi a non fare lo zerbino, Pretelli appare tuttavia ostinato nel suo obiettivo, come da lui stesso confermato in confessionale poche ore fa. Rinchiusosi nella stanza rossa delle ammissioni, il simpatico romano ha infatti affermato: “Non penso che ci sia qualcuno fuori. Non credo che Elisabetta abbia qualcuno“.

Insomma, pare proprio che il modello non voglia ammettere l’evidenza dei fatti. Sarà dunque davvero pronto a tutto per riconquistare il cuore della bella Elisabetta Gregoraci, che nel frattempo è rinchiusa nel cucurio insieme a Massimiliano Morra, Guenda Goria e Adua Del Vesco? La faccenda si dimostra ostica, ma è pur vero che nella casa più spiata d’Italia tutto può succedere!