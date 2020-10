Tommaso Zorzi ha espressamente detto a Matilde Brandi cosa ne pensa di lei: intanto al Gf Vip si profila l'incubo di una nuova squalifica

Tommaso Zorzi e Matilde Brandi non riescono proprio ad andare d’accordo. Dopo la tremenda litigata di qualche giorno fa, sembrava che tra loro i toni si fossero distesi. Evidentemente era solo un’illusione, visto che solo poche ore fa i due gieffini si sono di nuovo confrontati, mentre l’influencer ha detto chiaramente cosa pensa alla ballerina romana.

“Mi stai sul cavolo e per me sei falsa” ha dunque palesato apertamente il rampollo milanese senza troppi giri di parole, scatenato così l’ennesima lite nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Tommaso ha inoltre precisato di aver sentito dire a Matilde la parola “fr*cio”, cosa del resto ampiamente notata anche sui social. Per esserne certo, Zorzi è anche andato a chiedere conferma a Maria Teresa Ruta, con la quale era avvenuta la conversazione incriminata.

La conduttrice ha ammesso di non ricordare le parole esatte della sua coinquilina, ma sul web, come sappiamo, è stato recuperato il video della tremenda gaffe.

Gf Vip: nuova possibile squalifica?

Dalla clip in questione, emerge con evidenza come la donna abbia effettivamente pronunciato la parola. Accortasi poi dell’infelice scivolone, ha aggiunto: “Mannaggia a me, non si dicono queste parole. Mi fai dire cose che non devo dire”. Cosa succederà nella prossima puntata del reality dedicato ai Vip? La danzatrice si è esposta al rischio di squalifica, oppure il Grande Fratello sorvolerà come nel caso della contessa Patrizia De Blanck?