La signora Roberta stava per andare in onda su Rete 4, ma per errore è finita in diretta nella casa del Gf Vip.

Mediaset Extra è ormai da settimane il canale che ospita ventiquattro ore su ventiquattro le immagini in diretta dalla casa del Gf Vip. Nella serata di martedì 13 ottobre, tuttavia, un imprevisto ha sconvolto la quotidianeità del palinsesto. La signora Roberta, un’anziana che avrebbe dovuto intervenire a Fuori dal coro, in onda su Rete 4, è erroneamente subentrata nel canale dedicato al noto reality show, direttamente da casa sua.

Chi è la signora Roberta?

La signora Roberta è divenuta in pochi istanti uno dei personaggi più chiacchierati da tutti coloro che assiduamente seguono le gesta dei concorrenti del Gf Vip. La donna, come raccontato nel corso della puntata di Fuori dal coro, ha 78 anni e vive a Milano con una pensione minima ed era in attesa di raccontare nel programma le difficoltà economiche vissute a causa dei mancati aiuti ricevuti dal governo durante la pandemia.

Per pochi minuti, tuttavia, è divenuta una vera e propria concorrente della casa più spiata d’Italia. Per un errore tecnico, infatti, la signora Roberta insieme ai tecnici che stavano preparando il collegamento con Rete 4 è finita su Mediaset Extra. La donna stava ricevendo le ultime dritte prima dell’intervento nella trasmissione, ma non avrebbe mai immaginato di ricevere tanta notorietà, né con così largo anticipo.

La reazione del web

L’apparizione della signora Roberta sul canale dedicato al Gf Vip è in pochi secondi diventata virale, facendo sorridere molti. Sul web si è scatenata una vera e propria ovazione nei confronti dell’anziana e, qualcuno, ha perfino affermato di preferirla ad alcuni concorrenti del reality.

Perfino sull’account Facebook di Fuori dal coro hanno ironizzato in merito all’identità dell’anziana: “In molti si stanno chiedendo chi è“, hanno scritto nella pubblicazione del video del suo intervento nel programma di Mario Giordano.